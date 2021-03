Covid San Marino: diminuiscono i ricoveri; oltre 5mila dosi somministrate

Dopo aver superato la soglia delle 5mila dosi somministrate, l'Iss apre alle prenotazioni per la fascia d'età 65-70 anni che si aggiunge alle categorie già attive. La novità arriva a distanza di poche ore dalla consegna di vaccino Pfizer-Biontech: si tratta di una nuova fornitura di 2340 dosi. Per prenotare la vaccinazione, è necessario telefonare al Cup allo 0549-994905 oppure farlo on-line tramite il sito servizionline.iss.sm. 5130 le dosi inoculate finora.









Nel frattempo, calano i ricoveri per il Coronavirus: in ospedale sono 25 le persone seguite, 2 in meno rispetto all'aggiornamento precedente. 16 si trovano nel reparto Covid e 9 in terapia intensiva che passa dall'83 al 75% di saturazione. Rilevato un solo nuovo positivo su 16 tamponi: numero ridotto di test come di solito avviene nel weekend. Una sola persona è guarita. E nessuno è deceduto: 77 le vittime dall'inizio della pandemia. I positivi attuali in territorio sono 450. In isolamento a casa si trovano 425 persone.