Covid San Marino: diminuiscono ricoveri e “positivi attivi”; invariata all'83% la pressione sulla Terapia intensiva

I nuovi guariti superano i nuovi casi di Coronavirus a San Marino: è uno dei dati che emergono dall'ultimo aggiornamento Iss. 43 le persone che hanno sconfitto il Covid e 29 i positivi rilevati. Casi che si riferiscono, però, a un numero minore di tamponi rispetto all'ultimo bollettino: 268, con un indice di positività al 10,82%: ancora al di sopra della soglia di allerta. Scende il totale dei positivi attuali: 455.

In ospedale si alleggerisce di poco la pressione, con un ricovero in meno. 24 le persone seguite, 14 delle quali nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva che resta all'83% di saturazione. Nessun decesso: 77 le vittime dall'inizio della pandemia.

Proseguono le vaccinazioni, su cui sanitari e cittadini confidano per una svolta. 518 le dosi somministrate ieri per un totale di 4.806 dalla partenza della campagna. La maggioranza dei vaccinati è di sesso femminile, il 58,9%, contro un 41,1% di maschi.