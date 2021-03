Covid San Marino: diminuiscono ricoveri e “positivi attivi”, nuovi controlli anti-assembramento in territorio

I nuovi guariti superano i nuovi casi di Coronavirus a San Marino. 43 le persone che hanno sconfitto il Covid e 29 i positivi rilevati. Casi che si riferiscono, però, a un numero minore di tamponi rispetto all'ultima rilevazione: 268 i test con un indice di positività al 10,82%; ancora al di sopra della soglia critica. Scende il totale dei positivi attuali: 455. In ospedale si alleggerisce di poco la pressione, con un ricovero in meno. 24 le persone seguite, 14 delle quali nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva che resta all'83% di saturazione. Nessun decesso: 77 le vittime dall'inizio della pandemia.









Nel frattempo, si intensificano i controlli in territorio. Ai corpi di polizia si affiancano i militi volontari per vigilare sul rispetto delle regole nei luoghi dove il rischio assembramento è più elevato. Le guardie ecologiche si occupano del monitoraggio di boschi, sentieri e parchi. Controlli anche in prossimità dei confini per evitare ingressi non consentiti dalle norme in vigore.

Proseguono le vaccinazioni. 4.806 le prime dosi già somministrate, 518 delle quali ieri. La maggioranza dei vaccinati è di sesso femminile, il 58,9%, contro un 41,1% di maschi. Dalle Giunte di Castello un aiuto, nelle prenotazioni del vaccino, agli anziani non tecnologici.

Nel servizio, l'intervista ad Alberto Simoncini, volontario nel servizio prenotazioni e membro della Giunta di Città