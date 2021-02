AGGIORNAMENTO Covid San Marino: due decessi nelle ultime 24 ore, 47 positivi e 50 guariti

Si registrano due nuove vittime per il Covid-19 in territorio, un sammarinese di 80 anni e uno di 87. I morti per il coronavirus in territorio dall'inizio della pandemia salgono così a 71. Ben 47 i nuovi positivi, rilevati su 414 tamponi effettuati, ma si registrano anche 50 guarigioni che fanno calare i casi totali in territorio a 230. Il rapporto fra nuovi positivi e tamponi è dell'11,35%. 21 i ricoveri, di cui 14 nel reparto Covid. 7 le ospedalizzazioni in terapia intensiva (saturazione al 58%), a cui si sommano altri pazienti che necessitano di cure intensivologiche. 209 i pazienti seguiti a domicilio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: