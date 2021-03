Covid San Marino: due nuovi decessi; 48 nuovi positivi e 40 guariti

Non sono buone le notizie che si estrapolano dal 'cruscotto' dell'Iss. Si contano infatti due nuovi decessi legati al coronavirus, che portano il totale a 82 dall'inizio della pandemia. Crescono a 488 i positivi attivi in Repubblica (ieri erano 482), a causa delle 48 nuove infezioni registrate e ai 40 guariti. Sono 42 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 9 nel reparto di Terapia intensiva. 446 sono invece le persone seguite al domicilio.

Maggiori informazioni nella conferenza stampa dell'Iss delle 12.30