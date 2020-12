AGGIORNAMENTO Covid San Marino: due ricoverati in meno, stabile la Terapia intensiva

Covid San Marino: due ricoverati in meno, stabile la Terapia intensiva.

Numeri pressoché stabili, a San Marino, quelli che si riferiscono al giorno di Santo Stefano. Si è registrato un solo nuovo positivo a fronte di 11 tamponi effettuati, mentre diminuiscono di due i pazienti ricoverati in ospedale (da 21 a 19). Stabili a 10 i ricoveri nel reparto di Terapia intensiva che rimane satura all'83%. Tre le guarigioni. 282 sono gli attualmente positivi in Repubblica, di cui 263 seguiti in isolamento domestico.

Seguiranno aggiornamenti

