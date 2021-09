Covid: San Marino e Albania riconoscono le reciproche vaccinazioni

Covid: San Marino e Albania riconoscono le reciproche vaccinazioni.

Il governo albanese e quello sammarinese sono giunti al riconoscimento reciproco degli attestati di vaccinazione anti-covid rilasciati dalle autorità sanitarie dei due paesi.

Un "successo diplomatico" per l'ambasciatore di San Marino in Albania Giuseppe Maria Della Balda, realizzato con l'impegno del Ministro Plenipotenziario di San Marino in Albania Jonita Ademi, che ha seguito l'iter della vicenda con il governo insediatosi da pochi giorni. Anche il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari si è compiaciuto per il risultato.

Leggi la nota dell'Ambasciata di San Marino in Albania | Visita il portale delle vaccinazioni albanese

