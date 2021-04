Covid San Marino: forte calo dei positivi attivi

Continuano a giungere dati confortanti dall'aggiornamento giornaliero del “cruscotto” dell'Iss. Sono 37 le guarigioni accertate, contro solo 3 positività al coronavirus. Uno scarto che fa scendere il numero dei positivi attivi a 162, mentre ieri erano 196. Un andamento paragonabile a quello dello scorso giugno. Continuano, seppur gradualmente, a diminuire anche le ospedalizzazioni: sono 17 le persone ricoverate in ospedale, due in meno rispetto alle 24 ore precedenti, di cui 4 si trovano nel reparto di Terapia intensiva che ora ha un grado saturazione del 33%. 145 le persone seguite al domicilio. Non si registrano nuovi decessi.