Covid San Marino: già partite le prime lettere per gli operatori sanitari non vaccinati

C'è fermento tra gli operatori sanitari: una tensione legata alla scelta di non vaccinarsi di una parte della categoria. Se tra i medici il fenomeno è residuale, come spiegato nei giorni scorsi dall'Asmo, i numeri generali sono ancora da quantificare tenendo conto, ad esempio, del fatto che l'operatore abbia già gli anticorpi dopo la guarigione dal Covid. A pochi giorni dal flash mob per invitare colleghi e cittadini ad aderire alla campagna, l'Associazione infermieristica torna a intervenire. Dopo quelle che definisce “esternazioni” sui mezzi di comunicazione da parte di chi non intende vaccinarsi, dice di non poter “più rimanere in silenzio” e invita al senso di responsabilità legato al Codice deontologico. Il vicepresidente, Andrea Ugolini, esorta ad abbassare i toni e si dice fiducioso nel confronto.









Intanto, dall'Iss sono già partite le lettere per contattare gli operatori sanitari e socio-sanitari che mancano all'appello dei vaccinati e, così, avere un quadro della situazione, anche se al momento si parla di un numero limitato di 'indecisi'. In atto il confronto con i sindacati per capire come eventualmente impiegare il personale non vaccinato. Tra le idee, ancora preliminari, quella di assegnare ai dipendenti incarichi socialmente utili, dentro o fuori dall'Istituto, e passare all'aspettativa non retribuita come ultima istanza, in caso di rifiuto.

Sul fronte dati, continua a scendere il totale dei positivi in territorio: ne sono 3, dopo l'ultima guarigione. Zero i nuovi casi di positività su 130 tamponi. E nessuno è ricoverato in ospedale. In merito alle vaccinazioni, 42.187 le somministrazioni totali di cui 20.680 tra seconde dosi e dosi uniche. 51 i turisti vaccinati finora con la prima dose.