COVID-19 Covid San Marino, i guariti superano quota 14mila da inizio pandemia Ancora in discesa i positivi attivi. In Italia maxiblitz per bloccare un commercio di falsi Green Pass

Scendono a 221 i positivi attivi in territorio, 45 le nuove positività, a fronte però di 87 guariti, le guarigioni tagliano anzi il traguardo delle 14mila da inizio pandemia (14.081), su 14.414 casi totali. Anche in ospedale migliorano i dati, i ricoverati ora sono 2, sempre vuota la terapia intensiva da malati Covid. Nel pomeriggio si riunirà la Consulta socio sanitaria, anche per valutare la gestione della pandemia. Anche in Italia cala il numero dei contagi, e si riducono i malati in terapia intensiva: da oggi entra in vigore l'ordinanza del ministero della Salute che prevede lo stop alla quarantena per chi arriva da Paesi extra Unione Europea. Per entrare sarà dunque sufficiente una delle condizioni del Green Pass base.

A proposito di Green Pass, maxi blitz con perquisizioni in tutta Italia per bloccare un commercio di false certificazioni anticovid in grado di superare i controlli di verifica. Costavano 300 euro, solitamente in criptovaluta, ma erano previsti anche sconti famiglia per chi ordinava più certificati. 25 gli indagati in tutta Italia. Da oggi termina anche in Israele la maggior parte delle restrizioni imposte dalla lotta al Covid, la quinta ondata si affievolisce sempre più: per entrare nel Paese i turisti vaccinati e non avranno l'obbligo di due tamponi, uno prima della partenza, l'altro all'arrivo, con obbligo di isolamento fino all'esito dell'esame.

