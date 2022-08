ISS Covid San Marino: i positivi scendono sotto quota 100

Covid San Marino: i positivi scendono sotto quota 100.

Continua il trend in discesa dei contagi da coronavirus in Repubblica; oggi il totale dei positivi attivi è a due cifre: 94 (-7 rispetto a ieri), di cui 8 rilevati nell'ultima giornata, superati dalle 15 nuove guarigioni. Lo riporta il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale, che anche oggi segna zero ricoveri sia nel reparto Covid ordinario, sia in quello di terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi.

