Covid, San Marino: i ricoveri tornano a zero

Aggiornamenti sul Covid-19

Il monitoraggio della pandemia delinea un quadro complessivo sempre migliore. I ricoverati per Covid in Repubblica tornano a zero. La settimana scorsa erano cinque. Sempre meno i positivi, 29 quelli attivi: 15 donne e 14 uomini, per un'età media di 56 anni. Continua a calare anche il tasso di positività settimanale, al 3,6%, in costante diminuzione da oltre un mese. Negli ultimi sette giorni sul Titano registrati 23 nuovi casi di infezione, a fronte di 639 tamponi effettuati, e 30 guarigioni. Dall'inizio della pandemia a San Marino sono state contagiate un totale di 23.427 persone e si contano 122 decessi. Sul fronte vaccini, ad aver completato il ciclo di immunizzazione primario è l'82% della popolazione vaccinabile residente, per un totale di 26.711 persone. A queste si sommano le oltre 22.400 somministrazioni di dosi di richiamo booster. Per quanto riguarda la quarta dose di vaccino, o second booster, prenotazioni aperte e nuovo vaccino anti-Covid disponibile.