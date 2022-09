ISS Covid San Marino: i ricoveri tornano due, curva contagi in salita

È una situazione altalenante quella sul coronavirus a San Marino. Nell'ultima settimana si è visto un sali e scendi continuo dei contagi. Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale segna oggi 144 positivi attivi, in aumento rispetto a ieri di 23 unità, di cui 30 rilevati con l'ultimo aggiornamento. I ricoveri nel reparto Covid ordinario tornano ad essere 2 (+1 rispetto alla giornata precedente). I pazienti in terapia intensiva sono invece sempre lo 0%. Le nuove guarigioni registrate sono 7 e non si registrano nuovi decessi, stabili a un totale di 118 da inizio pandemia.

