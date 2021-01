Covid San Marino: in crescita gli "attualmente positivi", partita la campagna informativa per la vaccinazione

L'intervista al dottor Enrico Rossi

Nella consueta conferenza stampa settimanale, l'Iss fornisce i dati aggiornati sull'infezione da Covid a San Marino. Sono 26 i nuovi casi rilevati in Repubblica (con un rapporto nuovi positivi/tamponi del 10,7%), 6 i guariti. Numeri che fanno elevare il numero degli attualmente positivi a 220, di cui 199 seguiti al domicilio. 21 le persone ricoverate in ospedale, di cui 11 nell'area d'isolamento e 10 in Terapia intensiva. “Una situazione, per quanto critica, ancora sotto controllo”, ha riferito il Direttore sanitario Sergio Rabini che però sottolinea come da diversi giorni non si registrino decessi. Sono poi 257 le persone poste in quarantena. Nel dati forniti sul sito dell'Oms, il dato sammarinese dell'R su T (che calcola la contagiosità del virus) è dello 0,88.





Questa mattina, ha riferito ancora il dottor Rabini, c'è stata una call per fornire consigli alle scuole per limitare la contagiosità. Fronte Rsa La Fiorina: sono 13 gli anziani positivi al virus, di cui ben 6 ricoverati in ospedale. Due di questi, ha concluso il Direttore sanitario, saranno presto trasportati nuovamente alla casa di riposo, perché l'ospedalizzazione è sicuramente un evento negativo per gli anziani.

Il dottor Enrico Rossi, responsabile della Geriatria e dell'area Covid, fa il punto sul reparto nel quale la degenza ordinaria è stata modificata. “Purtroppo – ha riferito – l'isolamento è diventato un obbligo per preservare gli anziani dal contagio”. Così si è dovuto limitare al massimo l'ingresso nel reparto ai famigliari. Quella della lontananza dai propri cari, ha ammesso, è sicuramente una condizione non favorevole. Ci si sforza dunque a mantenere i contatti tramite gli smartphone.

Alle spalle dei relatori, il manifesto della campagna informativa e di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Covid. Già dal 25 gennaio è online, sul sito dell'Iss, una sezione dedicata con pagine informative, fonti accreditate e letteratura di riferimento, nonché il piano strategico di vaccinazione, che possono servire al cittadino per informarsi correttamente. Più avanti ci sarà poi una conferenza stampa dedicata, con la presenza della Segreteria alla Sanità, proprio sulla campagna vaccinare anti Covid.





La dottoressa Stefania Stefanelli, responsabile della Comunicazione Urp, ha fornito anche alcuni dati sull'andamento dell'influenza stagionale. Alla quarta settimana di gennaio, che coincide solitamente col picco influenzale, si registrano solo 36 casi di influenza. Lo scorso anno, nella stessa settimana, i casi erano 133; ben 251 nel 2018. Questo è dovuto – come sottolineato dalla stessa Stefanelli – ad una significativa adesione alla campagna vaccinale, all'uso della mascherina e del distanziamento personale.

L'appuntamento per la conferenza stampa è per giovedì prossimo.