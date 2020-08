Covid San Marino: le foto più toccanti nella mostra degli scout che raccontano il loro lockdown Fino a domenica 2 agosto al campo Bruno Reffi l'esposizione curata dai ragazzi

Istanti di tensione, tristezza, solidarietà: momenti ancora impressi nella mente di chi ha vissuto il periodo più duro dell'emergenza Covid. Oggi,a distanza di qualche mese, si possono rivivere grazie all'esposizione curata dagli scout di Murata. I soggetti sono i medici, gli infermieri, il personale sanitario e tutti quelli che hanno lottato insieme ai malati di Coronavirus. Una serie di foto, scattate da Simone Maria Fiorani, in mostra fino a domenica al campo Bruno Reffi, da pomeriggio a sera. Significative non solo le immagini, perché simbolico è l'allestimento: fuori ci sono le foto stampate e dentro alla tenda della Protezione Civile i computer per rivederle tutte in alta definizione.



Prezioso il contributo degli scout volontari durante l'emergenza, nella distribuzione del cibo e altri beni alla popolazione. In mostra anche i disegni dei bambini e i pensieri di grandi e piccoli scritti su dei cartelloni, per non dimenticare quegli istanti.

Nel servizio le interviste a Filippo Francioni e a Giada Borgagni del gruppo scout di Murata-Borgo Maggiore

