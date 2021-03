AGGIORNAMENTO Covid San Marino: leggera flessione dei positivi attivi grazie a 51 guarigioni

Covid San Marino: leggera flessione dei positivi attivi grazie a 51 guarigioni.

Il dato positivo nell'aggiornamento quotidiano dell'Iss è senz'altro quello relativo alle guarigioni: 51 nelle ultime 24 ore. 48 invece le nuove positività al coronavirus riscontrate su 355 tamponi effettuati, quindi con un tasso di positività del 13,52%. Il saldo fa dunque scendere i casi attivi a 505. Cresce ancora la pressione sull'ospedale, con 46 ricoveri (tre in più rispetto a ieri), di cui 11 nel reparto di Terapia intensiva che quindi continua a segnare un livello di saturazione del 92% (a cui si aggiungono altri pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie). 459 le persone seguite al domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

Prosegue intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Nella giornata di ieri sono state somministrati 595 vaccini, di cui 5 prime dosi e 590 richiami. In totale sono 11.269 le dosi inoculate; 2.623 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.

