AGGIORNAMENTO Covid San Marino: leggero calo dei casi positivi

Covid San Marino: leggero calo dei casi positivi.

Leggero calo dei casi attivi di Covid a San Marino: sono 317, sei in meno rispetto all'aggiornamento di ieri. Questo per effetto del maggior numero di guarigioni, 55, rispetto alle nuove positività riscontrate che sono 49. Situazione ancora stabile in ospedale, dove è ricoverata una sola persona nelle camere d'isolamento. Vuota, da malati Covid, la terapia intensiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: