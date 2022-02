DATI ISS Covid San Marino: lieve risalita dei positivi attivi, un ricovero in meno

Covid San Marino: lieve risalita dei positivi attivi, un ricovero in meno.

Dai dati ISS sul Covid sul Titano si registra una lieve risalita dei positivi attivi che in totale sono 505, di cui 36 rilevati nelle ultime 24 ore. Calano di un'unità i ricoveri che passano a 6, di cui 3 nel reparto di terapia intensiva che rimane stabile con una saturazione del reparto al 25%. In isolamento domiciliare si trovano 499 persone. Le nuove guarigioni sono 30 e non si registrano nuovi decessi.





