AGGIORNAMENTO Covid San Marino: lieve risalita positivi attivi, 18 guariti, stabile situazione in ospedale

Secondo il cruscotto dell'ISS, si registra una lieve risalita dei positivi attivi al Covid-19, che in totale sono 253 di cui 24 rilevati nelle ultime 24 ore. La situazione in ospedale rimane stabile con un solo ricovero e la terapia intensiva a zero. Le nuove guarigioni sono 18 e i pazienti seguiti al proprio domicilio sono 252. Non si registrano nuovi decessi.

Situazione simile anche in Italia, dai dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 2-8 marzo spicca l'inversione della curva dei contagi con un +1,5% in 7 giorni. Continuano però a calare i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%); giù anche i decessi (-19,3%).

Sempre più vicina la fase di allentamento delle misure anti-Covid. Già dalla prossima settimana saranno stabilite "le regole post emergenza", ha annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dopo aver sollevato in Consiglio dei Ministri l'urgenza della programmazione per il settore turistico. Già ieri il sottosegretario alla salute Andrea Costa aveva anticipato che dal 1 aprile il green pass non sarà più necessario per i locali all'aperto e si valuta l'opportunità di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro con il pass base.



