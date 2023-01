ISS Covid San Marino: meno casi, ma si registra la 122esima vittima, una 97enne

Covid San Marino: meno casi, ma si registra la 122esima vittima, una 97enne.

Nell'ultima settimana l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha registrato 79 nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, a seguito di 958 tamponi effettuati, per contro 126 guarigioni, ma arriva un nuovo decesso. Scende il tasso di incidenza settimanale su 100mila abitanti, a 230,22. La situazione vede 88 positivi attivi - meno 47 rispetto alla rilevazione precedente - (50 femmine, 38 maschi, età media pari a 56 anni), salgono a 122 i decessi e 23.160 guarigioni. Rispetto al precedente aggiornamento l'Iss segnala infatti il decesso di una sammarinese di 97 anni, positiva al virus. Ad oggi sono 8 le persone ricoverate in Ospedale e positive al virus SARS-CoV-2, tutte in stanze di isolamento e nessuna in Terapia Intensiva. I tamponi totali eseguiti sono ora 191.153.

