COVID-19 Covid San Marino: morto un 49enne sammarinese, crescono contagi e ricoveri Una persona in più in terapia intensiva, altri sei in isolamento. In Italia scatta oggi il super Green Pass, fino al 15 gennaio

Sono 351 i positivi attivi in Repubblica, 69 i nuovi positivi rilevati nell'intero fine settimana, a fronte però anche di 63 nuovi guariti. Le brutte notizie arrivano dall'ospedale: non solo sono diventati 9 i ricoverati, due in più, ma c'è anche una nuovo ricovero in terapia intensiva, per un totale dunque di 3, i restanti 6 sono in isolamento. C'è anche un decesso, il 94esimo da inizio pandemia. Si tratta di un sammarinese di 49 anni.

In Italia scatta il super Green Pass, fino al 15 gennaio, certificato riservato solo a vaccinati e guariti. Il certificato base invece, che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo, resta confermato per accedere ai luoghi di lavoro, ma anche per i mezzi di trasporto in zona bianca e gialla. In zona arancione invece tutte le attività di svago e del tempo libero saranno accessibili solo al Super Green Pass, stesso dicasi per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza, altrimenti saranno ammessi solo per motivi autocertificati di lavoro, necessità e urgenza. Mentre scattano le prime multe, c'è un nuovo record di Green Pass scaricati, 1 milione 300mila in 24 ore. Secondo i dati del governo, sono stati 968mila i download ieri per avvenuta vaccinazione, 336mila per il tampone e 5.300 per la guarigione dal Covid. Anche secondo la fondazione Gimbe nelle ultime due settimane ci sono stati 390mila nuovi vaccinati.

In Austria prende forma il disegno di legge per l'obbligo vaccinale che scatterà a febbraio: i no vax riceveranno ogni 3 mesi un invito dal ministero della Sanità a farsi vaccinare, e in caso di inottemperanza scatta ogni volta una multa da 600 euro, che diventa una super ammenda da 3.600 euro per chi non paga entro i termini stabiliti.

