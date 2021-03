AGGIORNAMENTO Covid San Marino: morto un 95enne, crescono i ricoveri; 55 i guariti

Covid San Marino: morto un 95enne, crescono i ricoveri; 55 i guariti.

Si conta un nuovo decesso a San Marino per cause legate al coronavirus. Un sammarinese di 95 anni è l'80esima vittima dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, su 418 tamponi effettuati, si contano 42 nuovi casi accertati e 55 guariti. Ancora molto alta la pressione sull'ospedale: sono 43 le persone ricoverate (tre in più rispetto a ieri), di cui 11 nel reparto di Terapia intensiva che quindi segna una saturazione del 92%.

[Banner_Google_ADS]



Le numerose guarigione fanno scendere il numero degli attualmente positivi che alla mezzanotte di ieri si fissa a 478 persone (contro le 492 di ieri); 435 quelle seguite al domicilio. Il tasso di positività sui tamponi è effettuati ieri è del 10,05%.

I più letti della settimana: