Covid San Marino: muore un 79enne, 8 in terapia intensiva

Si conta purtroppo un nuovo decesso a San Marino per cause legate al coronavirus. Si tratta di un paziente di 79 anni che si trovava nel reparto d'isolamento dell'ospedale. 32 i nuovi positivi (con un'età media di 39 anni), 31 i guariti. La percentuale di saturazione del reparto di Terapia intensiva rimane stabile al 67% con otto pazienti. 16 le persone ricoverate nel reparto Covid e nelle stanze predisposte in Medicina, di cui otto provenienti dal Casale La Fiorina. 305 le persone positive al virus in isolamento al proprio domicilio.

Intanto l'Iss comunica che, vista la necessità improrogabile espressa dal Comitato Esecutivo di spostare altro personale medico e infermieristico dai Centri Sanitari al team Covid Territoriale, che svolge l'attività di monitoraggio a domicilio di tutti i soggetti positivi al virus Sars- CoV-2, sono da oggi annullate tutte le visite mediche programmate e ordinarie dei Medici di Medicina Generale. I medici di condotta continueranno a garantire le attività di visite in urgenza ambulatoriale e domiciliari, sempre previo contatto telefonico con i Centri Salute.





