Scendono a 24 i positivi attivi a San Marino, uno in meno rispetto all'aggiornamento precedente. Al netto delle guarigioni si registra un solo nuovo caso di positività al Covid-19 in territorio sammarinese nelle ultime 24 ore. Si azzerano i ricoveri all'Ospedale di Stato dopo la dimissione dell'unico paziente ricoverato in isolamento.

Seguiranno aggiornamenti