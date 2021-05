Covid San Marino: nessun ricovero all'ospedale

Scendono a 24 i positivi attivi a San Marino, uno in meno rispetto all'aggiornamento precedente. Al netto delle guarigioni si registra un solo nuovo caso di positività al Covid-19 in territorio sammarinese nelle ultime 24 ore. Si azzerano i ricoveri all'Ospedale di Stato dopo la dimissione dell'unico paziente ricoverato in isolamento. Conferenza stampa domani del Congresso di Stato. Il Governo ha anticipato che si parlerà della vaccinazione ai lavoratori frontalieri, delle modalità del turismo vaccinale e tornerà sulle dichiarazioni del responsabile del fondo russo su efficacia dello Sputink.

Seguiranno aggiornamenti

