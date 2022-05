Covid San Marino: netto calo dei positivi attivi

Covid San Marino: netto calo dei positivi attivi.

Nonostante i 23 nuovi casi registrati netto calo dei positivi attivi totali che passano dai 183 di ieri a 143. Questo grazie all'elevato numero di guarigioni: 64. Resta invariata la situazione in ospedale con 4 ricoveri totali me nessuno in terapia intensiva. Non si registrano decessi e le persone seguite a domicilio sono 139, 40 in meno rispetto ieri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: