AGGIORNAMENTO Covid San Marino: notevole calo dei positivi attivi Il gruppo giovanile Generazione Libera esprime preoccupazione per l'ancora poco chiara situazione green pass per i sammarinesi che studiano in Italia

Covid San Marino: notevole calo dei positivi attivi.

Sono dati molto confortanti, quelli che giungono dall'aggiornamento giornaliero del "cruscotto" dell'Iss. Si contano 9 guarigioni accertate, a fronte di una sola nuova positività nelle ultime 24 ore. Un divario che fa scendere il numero di positivi attivi a 36, rispetto ai 44 di ieri. Si mantengono invece stabili le ospedalizzazioni: ancora 4 le persone ricoverate, due delle quali in terapia intensiva, ora al 17% di saturazione. Sono 32 i pazienti seguiti a domicilio.

[Banner_Google_ADS]

Intanto continuano le preoccupazioni fronte studenti sul green pass. Il gruppo giovanile “Generazione Libera” sottolinea le ancora non risolte problematiche a circa una ventina di giorni dalla scadenza del decreto legge italiano che esonera i sammarinesi vaccinati dal controllo green pass in territorio italiano. “La parte di noi che studia fuori territorio – scrivono – ha ansia per un futuro ormai prossimo e molto offuscato”. “Non possiamo organizzarci con tirocini, lezioni in presenza o affitti” spiegano.



Anche in Italia, situazione in miglioramento, secondo la bozza di monitoraggio settimanale all'esame della cabina di regia. Scende l'incidenza dei casi a 45 per 100mila abitanti e cala l'indice di trasmissibilità Rt nel periodo 1-14 settembre, da 0,85 a 0,82. L'occupazione in terapia intensiva - inoltre - è in lieve diminuzione, così come nelle aree non critiche. 4 le regioni o province autonome classificate a rischio moderato: Piemonte, prov.aut.Bolzano, prov.aut.Trento e Valle d'Aosta. Le restanti 17 risultano classificate a rischio basso. Sicilia, Bolzano e Calabria registrano il valore più alto dell' incidenza casi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: