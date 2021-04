Covid San Marino: nuova vittima, aumenta la pressione sulla terapia intensiva e 46 nuovi casi

Aveva 89 anni la sammarinese deceduta ieri per cause legate al Coronavirus. E' l'ottantacinquesima vittima dall'inizio della pandemia a San Marino. Ancora oltre la soglia la percentuale di nuovi casi su test. Sono 46 i nuovi contagi su 304 tamponi; il tasso di positività è al 15,13%. Allo stesso tempo, i guariti - 57 – superano i nuovi positivi. 508 i casi attivi in territorio, con un'età media di 45 anni.









Sul fronte ricoveri, scendono a 36 le persone seguite in ospedale, di cui 25 nelle stanze di isolamento. Ad aumentare è invece la pressione sulla terapia intensiva. 11 le persone ora in rianimazione che è al 92% di saturazione. A casa sono seguiti 472 soggetti.

Le vaccinazioni proseguono, soprattutto con le seconde dosi. Sono 12.950 le somministrazioni finora, con 4.121 persone vaccinate anche con la seconda dose. Ieri sono stati inoculati 601 vaccini di cui 3 prime dosi e 598 richiami. Come anticipato nei giorni scorsi dall'Iss, per la prossima settimana sono attese nuove graduali forniture di Sputnik.