Covid San Marino: nuovo decesso in Terapia intensiva, il 50° dall'inizio della pandemia

C'è stato un nuovo decesso legato al Covid a San Marino. Si tratta di un uomo di 73 anni che era ricoverato in terapia intensiva. Sale dunque a 50 il numero delle vittime della pandemia in Repubblica. Lo rivela il bollettino giornaliero Iss dal quale emerge che, rispetto all'ultimo aggiornamento, sono stati rilevati 38 nuovi contagi (su 288 tamponi effettuati), a fronte di 28 guarigioni. 22 – 2 in meno di ieri – i ricoveri in Ospedale, di cui 5 in terapia intensiva, dove il livello di saturazione si attesta al 42%. 281 i paucisintomatici o asintomatici, in isolamento domiciliare. Il numero complessivo degli attualmente positivi in Repubblica sale a 303, 10 in più di ieri.