Covid San Marino: nuovo decesso, stabile il numero dei ricoveri in ospedale

Il sammarinese di 79 anni deceduto ieri è la quarantanovesima vittima della pandemia in Repubblica. L'iss aggiorna sugli ultimi dati Covid a San Marino: si registra un nuovo positivo a fronte di 17 tamponi effettuati. Resta basso il rapporto tra nuovi contagiati e test: la percentuale è ora al 5,88%. Nessuno è guarito.

Sempre alta l'attenzione sull'ospedale, soprattutto sul fronte della saturazione della terapia intensiva. Sono 29 i ricoverati, di cui 22 nel reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e 7 quelle in terapia intensiva dopo il recente calo di un'unità. Ai pazienti si aggiungono 4 soggetti “non Covid” nella camera di risveglio del blocco operatorio. La situazione è dunque stabile, a livello numerico, e la percentuale di occupazione della rianimazione è ferma al 58%. A livello generale, 293 sono gli attuali positivi in territorio, con un'età media di 42 anni. 264 di loro si trovano in isolamento a casa.

