Covid San Marino: nuovo decesso, vittima un 49enne non vaccinato

Aveva 49 anni l'ultima vittima legata al Covid. Il sammarinese, morto ieri, non era vaccinato e aveva alcune patologie. Dopo essersi positivizzato, avrebbe rifiutato le cure. Bocche cucite all'Iss, ma emerge che dopo essere stato contattato più volte dal servizio di tracciamento, il 49enne avrebbe risposto di avere un medico di fiducia e avrebbe rifiutato anche il ricovero.









Sale così a 94 il totale dei morti dall'inizio della pandemia sul Titano. Sono 351 i positivi totali. Nell'ultima settimana – dal 29 novembre al 5 dicembre - si sono registrati 233 nuovi contagi, con un tasso di positività al 10,15%. 160 i guariti in sette giorni. Sul fronte ospedaliero, aumentano i ricoveri che passano a 9 totali, di cui 3 in terapia intensiva. Nello stesso periodo del 2020 i contagi erano 317, quindi 34 i meno rispetto ad ora, ma i ricoveri erano 25 - ben 16 in più - di cui 9 in rianimazione. Proseguono le vaccinazioni, con le somministrazioni delle dosi di richiamo a quota 4.718.

Uno dei fronti caldi è la scuola, con i genitori del Consiglio d'Istituto delle Medie che parlano di assembramenti negli autobus per alcune linee scolastiche. Pur riconoscendo un “livello alto di guardia” nei vari plessi, chiedono alle Segreterie di Stato competenti un potenziamento del trasporto. “Siamo al lavoro su tutti i fronti”, afferma il segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi, che sta studiando un piano di misure anti-Covid per le scuole. “Entro breve – anticipa - usciremo con le soluzioni”. Sono otto le classi delle Medie in quarantena e, quindi, in DAD. Alle Elementari, sette le classi in quarantena fiduciaria e nelle scuole dell'Infanzia 20 i bambini in quarantena, in una sezione di Acquaviva. Alle superiori, invece, tutte le classi in presenza.