Covid San Marino, nuovo focolaio al Casale la Fiorina

Non accadeva dallo scorso 17 febbraio, ma c'è la 113esima vittima a San Marino, una donna di 98 anni positiva al Covid. Sono 328 i positivi attivi, con un'età media di 41 anni; 321 sono seguiti a casa, 57 le quarantene. I nuovi positivi sono 56 dall'ultima rilevazione, ma tante anche le guarigioni, 94. 7 i ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Lo scorso anno, in questo stesso periodo, erano 43 in ospedale, di cui 9 in terapia intensiva.

E a proposito di ricoverati, la metà circa proviene dal Casale la Fiorina, dove si è verificato un nuovo focolaio di contagi: almeno 14 i positivi, da oggi è stata riaperta l'area di isolamento per evitare il propagarsi di nuovi casi. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti 1.729 tamponi, il tasso di positività è sceso al 12,09%, 209 i nuovi casi rilevati, lo scorso anno in questo periodo erano stati 248 ma, come abbiamo visto, la situazione ospedaliera era ben più grave.

Sul Fatto Quotidiano si torna a parlare di Sputnik, viene citato uno studio argentino in base al quale il vaccino russo avrebbe protetto al 93%, e secondo l'istituto Spallanzani di Roma i dati ricalcano quelli sammarinesi, dove Sputnik ha abbattuto i contagi. Come terza dose, Sputnik è stato scelto da un migliaio di sammarinesi, su circa 20mila terze dosi totali.