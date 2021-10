CORONAVIRUS Covid San Marino, per il terzo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi Un ricoverato in meno in ospedale e 5 guariti. In Italia conto alla rovescia per l'introduzione del Green Pass obbligatorio: nuovo Dpcm in arrivo

A San Marino nessun caso positivo per il terzo giorno consecutivo. Altri 5 guariti a San Marino nelle ultime ore, un ricoverato in meno. I positivi attivi dunque rimangono 31, di cui 30 seguiti a casa. In Italia conto alla rovescia in vista di venerdì, quando entrerà in vigore l'obbligo di Green Pass negli uffici: c'è preoccupazione per i controlli e per i tanti che ancora non si sono vaccinati, risultano essere 8 milioni. Si prepara un nuovo Dpcm dal governo.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa apre a possibili cambiamenti per rivedere, ed eventualmente ridurre l'attuale applicazione del Green pass con l'inizio del nuovo anno se i dati dell'epidemia continueranno a mostrare un trend di miglioramento. Torna a parlare anche Beppe Grillo dal suo blog, dove propone uno scambio dati tra Sogei, che detiene i dati sul Green pass, e Inps, per individuare i lavoratori che ancora ne sono sprovvisti e fare in modo che il costo del tampone sia solo anticipato dall'azienda ma pagato a conguaglio da Inps, come accade per la Cassa integrazione ordinaria sui versamenti dei contributi aziendali.

