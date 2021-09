CORONAVIRUS Covid San Marino, più guariti che nuovi contagiati nell'ultima settimana Il tasso di incidenza settimanale sale di poco rispetto a sette giorni fa. In Italia altre due settimane di zona gialla per la Sicilia

Nella settimana appena trascorsa ci sono stati più guariti che nuovi positivi a San Marino. Rimane abbastanza stabile, anche se in lieve aumento, il tasso di positività riscontrato a San Marino sui tamponi eseguiti, 956 nei 7 giorni appena trascorsi, per un'incidenza settimanale del 3,77% (Era al 3,52% la settimana prima). 36 in totale i nuovi positivi in sette giorni, ma sono di più i guariti, 42. Attualmente 58 i positivi attivi, 54 a domicilio, uno in Italia: l'età media è di 41 anni, perfettamente divisi tra maschi e femmine (29 e 29). 4 i ricoverati, 1 in intensiva. 15 le persone in quarantena domiciliare. Per quanto riguarda i vaccini, ha completato il ciclo di immunizzazione il 77,41% della popolazione vaccinabile. A tal proposito, da domani si possono ritirare le tessere di avvenuta vaccinazione per coloro che hanno completato il ciclo entro il 1° settembre compreso. Ci si potrà recare nell'atrio dell'ospedale di Stato, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

In Italia la Sicilia resterà in zona gialla per altri 15 giorni, lo prevede un'ordinanza datata 10 settembre. Scende sotto tremila l'incremento odierno (2.800), gli indicatori ospedalieri sono però in aumento (+4 terapie intensive; +87 ricoveri ordinari); 36 i decessi. In Emilia-Romagna 470 nuovi positivi, aumentano solo i ricoveri ordinari (+23); un decesso. 48 i casi in più a Rimini (23 sintomatici).

