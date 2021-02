CORONAVIRUS Covid San Marino: positivo il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati Sono 44 i nuovi casi registrati in Repubblica nelle ultime 24 ore e si è registrato un decesso. Cresce la saturazione della terapia intensiva

Tornano ad essere preoccupanti i dati sul coronavirus in Repubblica. Nelle ultime 24 ore sono 44 i nuovi contagi e si registra anche un decesso che porta a 73 quelli totali da inizio pandemia.

[Banner_Google_ADS]



Riscontrata oggi anche la positività del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. Al momento, come comunicato sulla pagina facebook della Segreteria di Stato, è in buone condizioni, si trova presso la propria abitazione e gestirà in smart-working parte dell’attività istituzionale.

Alto il numero di tamponi effettuati, sono stati 450 con una percentuale di nuovi positivi vicina al 10% (9,78%). Sono due i nuovi ingressi in ospedale che portano il totale dei pazienti seguiti a 21 di cui 11 nel reparto covid e 10 in terapia intensiva la cui saturazione, oggi all'83%, sta per raggiunge la soglia massima. Positivo il dato sulle guarigioni, sono 53 quelle nelle ultime 24 ore. In calo il numero di persone in isolamento domiciliare, 276 rispetto alle 288 di ieri. Il totale dei casi rilevati da inizio pandemia sale a 3.538.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: