Covid San Marino: quattro nuovi positivi, aumentano i ricoveri.

A San Marino non si registrano guarigioni e sono quattro i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore. Come ogni lunedì, i dati del cruscotto Iss, che mostrano l'andamento dei contagi del giorno precedente, si discostano poco da quelli che si riferiscono a sabato, a causa di un minor numero di tamponi effettuati. Aumentano però i ricoveri in ospedale: i due nuovi accessi portano il totale a 27, di cui 8, quindi stabili, in Terapia intensiva, la cui saturazione rimane al 67%. I “positivi attivi” in Repubblica sono ora 396.

