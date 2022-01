AGGIORNAMENTO Covid San Marino: raddoppiano i ricoverati, ma diminuiscono i positivi attivi

Covid San Marino: raddoppiano i ricoverati, ma diminuiscono i positivi attivi.

Un numero notevole di guarigioni, registrati nell'ultimo fine settimana, fa scendere la curva degli attualmente positivi al Covid19 a San Marino. Sono 421 le persone che si sono negativizzate da venerdì a domenica, a fronte di 259 nuove positività. Un saldo che porta i casi attivi a 1643, 162 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Si registra però un balzo in avanti dei ricoveri: se venerdì se ne contavano sette, oggi il “cruscotto” dell'Iss mostra 15 pazienti che necessitano di cure in ospedale, di cui due ricoverati nel reparto di Terapia intensiva.



