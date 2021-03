Covid San Marino: record negativo con picco dei casi attivi, prenotazioni per vaccini alla fascia 70-75 anni Sia in Emilia-Romagna che nell'intera Italia cresce la pressione sugli ospedali

Mai così tanti casi attivi in territorio dall'inizio della pandemia: sono 476 i positivi a San Marino. 37 i nuovi contagi, su 229 tamponi, con un tasso di positività al 16,16%, ben oltre la soglia di allerta. Un ricovero in più in rianimazione. 28 le persone seguite in ospedale: 18 nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva. In parallelo, 21 i guariti. I decessi dall'inizio della pandemia sono 77: attorno allo 0,23% dei residenti. A fine 2020, come riporta l'ultimo Bollettino di statistica, le vittime del Covid erano il 17% del totale annuale dei decessi.

Nel frattempo, si prosegue con le vaccinazioni: 3.065 le dosi finora somministrate. E si aprono le prenotazioni per la fascia d'età 70-75 anni. Per l'appuntamento, ricorda l'Iss, si può chiamare lo 0549 994905 oppure collegarsi al sito servizionline.iss.sm. Dai cittadini segnalazioni di difficoltà di prenotare via telefono. Questione risolta nel giro di un'ora, fanno sapere dall'Istituto.

Sul fronte scuola, il Segretario all'Istruzione scrive alle famiglie invitando ad avere pazienza - con riferimento alle linee guida che prevedono la classe in quarantena anche con una sola positività - in vista delle vaccinazioni di insegnanti e personale, e ringrazia Pediatria e Dipartimento Istruzione.

In Emilia-Romagna 2.155 nuovi casi, con Rimini al secondo posto per numero di contagi. 43 le vittime. Allo stesso tempo, sono poco più di 1000 i guariti, ma aumenta la pressione su terapie intensive e reparti. Numeri in aumento in tutta Italia: oltre 22400 i positivi nelle ultime 24 ore. 332 vittime, in diminuzione. E cresce il carico sugli ospedali. Convocata a Palazzo Chigi la cabina di regia del Governo per valutare ulteriori misure anti-Covid.

