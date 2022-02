Covid San Marino, restano 3 persone in ospedale: un anno fa erano 25, e 9 in terapia intensiva

I dati a San Marino

Ancora in calo i positivi attivi in territorio, 263, con 3 persone ricoverate in ospedale, mentre in terapia intensiva non ci sono malati Covid da dieci giorni. Nello stesso periodo dello scorso anno i ricoverati erano 25, di cui 9 in terapia intensiva. 45 i nuovi positivi rilevati nel fine settimana, 74 i guariti. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti 1.798 tamponi, il tasso d'incidenza è sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, all'8,89%. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l'81,01% della popolazione vaccinabile, lievemente aumentata da sette giorni fa, mentre è invariata la percentuale di chi ha ricevuto il booster, 64,55%.









In Italia scende la mortalità per Covid, negli ultimi giorni anche le strutture sanitarie iniziano a sentire meno la pressione dei ricoveri. Arrivate anche le prime dosi del vaccino Novavax, oggi le prime somministrazioni in molte Regioni, e sempre oggi sono iniziate anche le quarte dosi ai soggetti fragili. L'incremento è di poco meno di 18mila (17.981), soprattutto a causa del minor numero di tamponi della domenica. In calo gli indicatori ospedalieri (-19 terapie intensive, -17 ricoveri ordinari), 207 però i decessi. In Emilia Romagna 1.521 nuovi contagi; 22 i decessi, 2 anche in provincia di Rimini (due donne di 82 e 85 anni), che conta 115 casi in più. Anche in India in picchiata la curva dei contagi, solo 8.013 casi in tutto il Paese nelle ultime 24 ore: abolite le restrizioni, resta solo l'obbligo della mascherina e mantenere il distanziamento sociale negli spazi pubblici.