Covid San Marino: riazzerati i ricoveri.

La situazione coronavirus a San Marino è stabile. 80 i positivi attivi, proprio come la giornata di ieri, di cui 26 contagi rilevati nell'ultima giornata alla pari di 26 nuove guarigioni. Lo si apprende dal cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale, in cui è riportato anche l'azzeramento dei ricoveri. Ieri ne risultava uno nel reparto Covid ordinario. Quello di terapia intensiva invece risulta libero da settimane. Non si registrano nuovi decessi.

