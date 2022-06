Covid San Marino: salgono a 260 i positivi, resta un solo ricoverato In Italia risalgono a 62.704 i nuovi contagi da Covid in un giorno. I morti sono 62

Covid San Marino: salgono a 260 i positivi, resta un solo ricoverato.

Numeri ancora in crescita sul Titano, con 260 persone risultate positive al coronarivus; stando ai dati Iss, di cui 68 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Resta una sola persona ricoverata in ospedale, mentre i restanti sono seguiti con terapie a domicilio. L'epidemia sale anche in Emilia Romagna che registra 3.455 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Calano di quattro unità a quota 26 i ricoveri in terapia intensiva mentre salgono di 16, a quota 736 i pazienti negli altri reparti Covid. Altri tre i decessi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: