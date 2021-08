A San Marino sono 6 i nuovi positivi rilevati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, 2 i guariti. Salgono a 9 i ricoveri (due in più rispetto a ieri) con la saturazione della terapia intensiva Covid-19 passa dallo 0 all'8%, secondo quanto riporta il cruscotto dell'ISS. 72 i positivi attuali in territorio sammarinese. Alle 12 l'ISS ha indetto una conferenza stampa, che sarà trasmessa in diretta sul sito di San Marino RTV.

Seguiranno aggiornamenti