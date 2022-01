AGGIORNAMENTO Covid San Marino: salgono contagi e ricoveri sul Titano

Nuovo balzo in avanti dei contagi a San Marino dove, alla mezzanotte di ieri, si sono contati 234 nuovi positivi, a fronte di 130 guarigioni. Il saldo dei positivi attivi sale così a 1662, 104 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei ricoveri: ora sono 7 i pazienti che necessitano di cure in ospedale; di questi, due si trovano nel reparto di Terapia intensiva (numero stabile rispetto alle 24 ore precedenti).

