Covid San Marino: salgono i positivi attivi, un nuovo ricovero

Covid San Marino: salgono i positivi attivi, un nuovo ricovero.

Alla luce di 6 nuove positività rilevate nelle ultime 24 ore ore salgono a 24 i positivi attivi in territorio sammarinese. Si riscontra anche un nuovo ricovero all'Ospedale di Stato, in degenza ordinaria. Gli altri 23 pazienti sono tutti seguiti a domicilio. Non risulta alcuna ospedalizzazione in terapia intensiva.

