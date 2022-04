AGGIORNAMENTO Covid San Marino: salgono positivi e ricoveri, tre i pazienti in terapia intensiva In Emilia Romagna via libera per le farmacie alla distribuzione dell'antivirale anti-Covid Paxlovid

Covid San Marino: salgono positivi e ricoveri, tre i pazienti in terapia intensiva.

Salgono gli attualmente positivi a San Marino. Alla mezzanotte sono 364,17 in più rispetto a ieri. Frutto del saldo fra le 64 nuove positività e le 47 guarigioni riscontrate. Crescono di una unità anche i ricoveri che passano da 6 e 7, di cui 3 - una in più rispetto alle 24 ore precedenti - nel reparto di terapia intensiva.

Intanto anche in Emilia Romagna via libera per le farmacie di distribuire il farmaco antivirale anti-Covid Paxlovid, su ricetta del medico di base. Una possibilità, spiega l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che "si propone di agevolare ancora di più la cura e la prevenzione" della malattia. Finora il farmaco poteva essere utilizzato solo se prescritto dagli specialisti ospedalieri e veniva distribuito unicamente nei centri Covid individuati dalle Regioni (farmacie ospedaliere).



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: