Covid San Marino: saturazione terapia intensiva cala al 33%

Due nuovi positivi al Covid-19 e nessuna guarigione a San Marino nelle ultime 24 ore, secondo quanto rilevato dall'aggiornamento di oggi dell'Istituto Sicurezza Sociale, numeri che si devono al minor numero di tamponi effettuato nel weekend. Solo 13 infatti gli esami eseguiti ieri per un rapporto tamponi/positivi 15.38%. Salgono a 13 i ricoveri nel reparto covid, due in più rispetto a ieri, ma allo stesso tempo si registra una nuova dimissione in terapia intensiva, che passa dal 42 al 33% di saturazione con 4 pazienti. 252 i positivi in territorio sammarinese, di cui 235 seguiti a domicilio e 17 ricoverati.