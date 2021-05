Covid San Marino: scende ancora il totale dei positivi in territorio

Covid San Marino: scende ancora il totale dei positivi in territorio.

Diminuisce ancora il totale dei positivi in Repubblica. Adesso ne sono 7. Si registrano 3 guarigioni nell'ultima giornata. E il numero dei nuovi contagi è fermo a zero. Tutti i positivi sono in isolamento a casa. Dunque, anche l'ospedale rimane “Covid-free”: nessun paziente è ricoverato per motivi legati al Coronavirus. E nessuno è deceduto: 90 le vittime dall'inizio della pandemia sul Titano. Nel frattempo, si va avanti con le vaccinazioni anche ai turisti. Questa mattina, all'ospedale di Stato, presenti cittadini da diverse nazioni.

