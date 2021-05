Covid San Marino: scendono a 25 i casi attivi, zero positivi nelle ultime 48h. Nuovi arrivi Pfizer/BioNTech

Continua il trend positivo sul fronte Coronavirus a San Marino. I casi totali di cittadini attivi scendono a 25, di cui uno ricoverato in Ospedale e gli altri seguiti a domicilio (17 femmine e 8 maschi, età media 36 anni). Quindi nel fine settimana, a fronte di zero nuovi contagiati, si registrano 6 guariti. Per un totale di 4968. 56 le persone in quarantena. Nessun paziente in terapia intensiva, mentre restano fermi a 90 i deceduti tra prima e seconda fase della pandemia. E da oggi sarà possibile tornare a fare visita ai parenti in Ospedale.







Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alle giornata di ieri è di 34.011 di cui 21.389 persone vaccinate con la prima dose e 12.622 con anche la seconda dose. In mattinata sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale altre 2.340 dosi di vaccini anti-Covid Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Con la fornitura odierna, il totale dei vaccini consegnati all’ISS è il seguente: 34.000 prime dosi e altrettante seconde dosi di vaccino Sputnik V e 11.700 dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).