Covid San Marino: scendono i casi positivi attivi, nessun decesso.

Sono 20 i nuovi positivi sul Titano, rispetto a ieri, su 276 tamponi effettuati, quindi con una rapporto nuovi positivi/tamponi del 7,25%. Come riporta la pagina dell'Istituto di Sicurezza Sociale "Cruscotto". Non si registrano decessi, che restano fermi a 64. Gli attuali positivi in territorio scendono quindi a 327, mentre i guariti raggiungono i 2259. Sul fronte ricoveri sono 25 i pazienti, uno in più di ieri, seguiti dall'Ospedale di Stato, con la terapia intensiva che resta ad una saturazione dell'83%, pari a 10 malati.

Il servizio sanitario segue invece a domicilio 302 casi che presentano sintomi più lievi.

