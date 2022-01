Covid San Marino: scendono i positivi, +1 in intensiva. Numeri in calo in Italia

Torna a scendere la curva dei positivi totali sul Titano: sono 1805 le persone contagiate in questo momento. Sette si trovano in ospedale, dove i ricoveri totali scendono di una unità. Ma in terapia intensiva entra un nuovo paziente: la rianimazione è ora al 25% di occupazione. 163, invece, i casi rilevati nelle ultime 24 ore e ben 204 i guariti. Intanto, notizie incoraggianti dall'Italia. In base al monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, sono in calo sia i valori dell'incidenza dei casi Covid per 100mila abitanti sia l'indice Rt che si abbassa a 0,97 (rispetto all'1,31 dei sette giorni precedenti). Diminuisce anche l'occupazione delle terapie intensive che, a livello nazionale, raggiunge il 16,7% e dei raparti ordinari ora al 30,4%. Ma non si ferma la crescita dei contagi tra i sanitari. La variante Omicron è predominante nel Paese, con una stima al 95,8%. Sono in arrivo le pillole anti-Covid della Pfizer: attese per la prossima settimana per 11.200 pazienti. Il commissario Figliuolo, d'intesa con il Ministero della Salute, ha finalizzato l'accordo con la casa produttrice per 600mila trattamenti con l'antivirale Paxlovid.